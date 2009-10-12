T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamit Aslan gibi

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bayern Münihli türk oyuncu Hamit Altıntop'u bitirmek üzere.

12 Ekim 2009 03:00

Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi biten milli oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak isteyen Galatasaray'da çalışmalar gizliden gizliye sürüyor. Yıldızları Aslan'a getiren Haldun Üstünel bu transferle de özel olarak ilgileniyor...

Kewell, Baros, Keita, Elano gibi yıldız isimleri Galatasaray’a kazandırarak taraftarın gönlünde taht kuran Haldun Üstünel, yerli oyuncular arasında en büyük hedefi olan Hamit Altıntop’un peşini bırakmıyor. Futbol şubesinde aktif rol aldığı günden bu yana Hamit’le yakından ilgilenen Üstünel, 2008-2009 sezonundaki şampiyonluk maçına davet ettiği gurbetçi oyuncuyla Ali Sami Yen’de birlikte oturmuş, daha sonra da transfer   görüşmesi yapmıştı.

Bayern’in ‘bankosu’ değil

Genç yönetici, A Milli Takım’ın Ermenistan’la oynayacağı maçtan önce de 26 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelmeyi planlıyor. Bayern Münih’le sözleşmesini uzatmayan Hamit’in kontratı Mayıs 2010’da bitiyor. Üstünel, tıpkı Leo Franco ve Mustafa Sarp’ta olduğu gibi Ocak ayında yıldız futbolcuyla protokol anlaşması imzalayıp, herhangi bir bonservis bedeli ödemeden sezon sonunda Hamit’e Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek istiyor.

8. haftası geride kalan Bundesliga’da 12 puanla 8. sırada bulunan Bayern Münih’te 5 lig maçına çıkan milli oyuncu, 291 dakika sahada kalabildi. Hamit, Avrupa Kupaları’nda ise henüz forma şansı bulamadı. Fenerbahçe’nin de ısrarla istediği Hamit Altıntop için yıllık 3.5 milyon Euro gözden çıkarılırken, teknik direktör Rijkaard’ın da Hamit transferine onay verdiği belirtiliyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24