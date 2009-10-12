Hamit Aslan gibi

Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi biten milli oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak isteyen Galatasaray'da çalışmalar gizliden gizliye sürüyor. Yıldızları Aslan'a getiren Haldun Üstünel bu transferle de özel olarak ilgileniyor...

Kewell, Baros, Keita, Elano gibi yıldız isimleri Galatasaray’a kazandırarak taraftarın gönlünde taht kuran Haldun Üstünel, yerli oyuncular arasında en büyük hedefi olan Hamit Altıntop’un peşini bırakmıyor. Futbol şubesinde aktif rol aldığı günden bu yana Hamit’le yakından ilgilenen Üstünel, 2008-2009 sezonundaki şampiyonluk maçına davet ettiği gurbetçi oyuncuyla Ali Sami Yen’de birlikte oturmuş, daha sonra da transfer görüşmesi yapmıştı.

Bayern’in ‘bankosu’ değil

Genç yönetici, A Milli Takım’ın Ermenistan’la oynayacağı maçtan önce de 26 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelmeyi planlıyor. Bayern Münih’le sözleşmesini uzatmayan Hamit’in kontratı Mayıs 2010’da bitiyor. Üstünel, tıpkı Leo Franco ve Mustafa Sarp’ta olduğu gibi Ocak ayında yıldız futbolcuyla protokol anlaşması imzalayıp, herhangi bir bonservis bedeli ödemeden sezon sonunda Hamit’e Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek istiyor.

8. haftası geride kalan Bundesliga’da 12 puanla 8. sırada bulunan Bayern Münih’te 5 lig maçına çıkan milli oyuncu, 291 dakika sahada kalabildi. Hamit, Avrupa Kupaları’nda ise henüz forma şansı bulamadı. Fenerbahçe’nin de ısrarla istediği Hamit Altıntop için yıllık 3.5 milyon Euro gözden çıkarılırken, teknik direktör Rijkaard’ın da Hamit transferine onay verdiği belirtiliyor.