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Spor

Hamit Altıntop'un ayak bileği kırıldı

Tecrübeli futbolcu aylar sonra çıktığı ilk antrenmanda sakatlık yaşadı

04 Mart 2016 18:16

Galatasaray'da, uzun süren sakatlığının ardından iyileşerek antrenmanlara başlayan Hamit Altıntop aldığı bir darbe sonrasında sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun yapılan kontrollerinde ayak bileğinde kırık olduğu ortaya çıktı.

 
Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde dün yapılan antrenmanda bileğine aldığı darbe sonucunda Hamit Altıntop, şanssız bir sakatlık yaşadı. Altıntop, antrenman esnasında ayak bileğine darbe aldı. Kulüp doktorlarınca yapılan tetkikler sonrası tecrübeli futbolcunun ayak bileğinde kırık olduğu belirlendi.

 

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