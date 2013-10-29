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Spor

Hamit Altıntop'un ameliyatı başarılı geçti

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hamit Altıntop ve Hakan Balta'nın son durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı

29 Ekim 2013 01:36

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;
 

Operasyon başarılı

 
"Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Hamit Altıntop ve Hakan Balta'nın sağlık durumları hakkındaki bilgilendirme şu şekildedir:
Bel fıtığı sorunu nedeniyle daha önce Almanya'da cerrahi müdahale geçiren ve Süper Lig'de oynadığımız Bursaspor maçının ardından sakatlığı nükseden Hamit Altıntop, sponsorumuz Medical Park ve Liv Hospital'ın denetiminde bugün Almanya'da aynı hastanede ve aynı doktor tarafından ameliyat edilmiştir.
Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuzun sağlık durumu hakkındaki bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde resmi iletişim kanallarımız tarafından yapılacaktır.
 

Hakan Balta antrenmana katıldı

 
Süper Lig'deki KDÇ Karabükspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve esneme tespit edilen Hakan Balta, sağlık heyetimiz tarafından uygulanan tedaviye olumlu yanıt vererek bugün düz koşulara başlamıştır."

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