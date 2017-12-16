Hamit Altıntop’tan Beşiktaş’a Bayern Münih tavsiyeleri

Bir dönem Bayern Münih forması giyen Hamit Altıntop, Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'a tavsiyelerde bulundu

Sözcü gazetesinden Mesut Yıldırım’a tele-röportaj veren Hamit Altıntop, ‘’Beşiktaş ilk müsabakadan güzel bir sonuç alırsa şansı olur. Mütevazı olmaları gerek. Karşıda kimin olduğunu bilmeliler. Çünkü Bayern turu değil, şampiyonluğu istiyor’’ diye konuştu.

Beşiktaş evindeki avantajını kullanmalı diyen Altıntop’un açıklamaları şöyle:

Bayern Münih son 10 seneyi çok çok iyi geçirdi. Beşiktaş adına biraz şanssız bir kura oldu. Şampiyonlar Ligi'nde lider olduktan sonra böyle bir kura çekmesi gerçekten talihsizlik. Turun iki maç olması avantaj olabilir. Beşiktaş ilk müsabakadan güzel bir sonuç alırsa şansı olur. Mütevazı olmaları gerek. Karşıda kimin olduğunu bilmeliler. Çünkü Bayern turu değil, şampiyonluğu istiyor. Almanya Ligi'nde de farkı açtı. Teknik Direktör Jupp Heynckes'in gelmesiyle yine ayrı bir hava kazandılar. Bayern'in Beşiktaş'ı analiz etmesi için uzun zamanı var. Beşiktaş'ın da aynı şeyleri yapması lazım. Futbolda her şey olur. Beşiktaş'ın da yıldızları var. Ve unutulmasın, Vodafone Park gibi bir evi var. Bu gücü kullanmalı. Ama yine söylüyorum, mütevazı olsunlar. Geçen iki sene içinde Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol rakiplerini strese sokmuştu. Ama bu sene biraz sallandılar.(Sözcü/Skor)