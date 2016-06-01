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Spor

Hamit Altıntop'la yollar ayrıldı

Hamil Altıntop 2015-2016 sezonunda hiçbir karşılaşmada forma giyemedi

01 Haziran 2016 21:51

Galatasaray'a 2012-2013 sezonunun başında transfer olan Hamit Altıntop'un sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi biten deneyimli oyuncuyla mukavele uzatmadı.

Real Madrid'e 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Hamit Altıntop, ilk sezonunda 40 maça çıkıp 1 gol attı. Özellikle Şampiyonlar Ligi 2. turunda Schalke 04'e attığı golle hafızalara kazınan deneyimli oyuncu, o sezon birçok karşılaşmada direklere takılmıştı.

Hamit Altıntop, 2013-2014 sezonunda sakatlıklardan dolayı daha az forma şansı buldu. Sarı kırmızılılarla 8 maça çıkan Hamit Altıntop, takıma fazla katkı sağlayamadı.

2014-2015 sezonu Hamit için nispeten daha iyi geçti. Hamit ligde 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkıp sarı kırmızılı forma ile 2 gol kaydetti.

 

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