T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamit Altıntop: Yetersiz arkadaşlarımız var

Almanya karşısına kaptan olarak çıkan Hamit Altıntop maç sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden takım arkadaşlarını eleştirdi.

08 Ekim 2011 03:00


T24 - Almanya karşısına kaptan olarak çıkan Hamit Altıntop maç sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden takım arkadaşlarını eleştirdi.


Ay-yıldızlı ekibin tecrübeli ismi, “Kimse alınmasın ama fizik olarak yetersiz arkadaşlarımız var. Ben altı aydır oynamıyorum, bir eksiğimi gördünüz mü” dedi.


Altıntop, “Bir gerçek var. Bundan daha fazlasını yapabilirdik. Beraber çalışmamız. Beraber yürümemiz gerekiyor. Bunu herkes kendi kafasına sokmalı. Herkesin işe kendisinden başlaması gerekiyor. Bazı şeyleri idmanda görüyoruz.


Yetenekle bu iş olmuyor. Yüzde 70’i, 80’i çalışmakla oluyor, beraberlikle oluyor. Eksiklerimizi masaya yatırmamız, disiplinli çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.


Söylediklerinden dolayı kimsenin kırılmaması gerektiğinin altını çizen Hamit, “Bunları Milli Takımın, camiamızın iyiliği için söylüyorum. Bu konuda duygusallık yapmamamız gerekiyor” ifadelerini de kullandı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24