Hamit Altıntop: Yetersiz arkadaşlarımız var



T24 - Almanya karşısına kaptan olarak çıkan Hamit Altıntop maç sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden takım arkadaşlarını eleştirdi.





Ay-yıldızlı ekibin tecrübeli ismi, “Kimse alınmasın ama fizik olarak yetersiz arkadaşlarımız var. Ben altı aydır oynamıyorum, bir eksiğimi gördünüz mü” dedi.



Altıntop, “Bir gerçek var. Bundan daha fazlasını yapabilirdik. Beraber çalışmamız. Beraber yürümemiz gerekiyor. Bunu herkes kendi kafasına sokmalı. Herkesin işe kendisinden başlaması gerekiyor. Bazı şeyleri idmanda görüyoruz.



Yetenekle bu iş olmuyor. Yüzde 70’i, 80’i çalışmakla oluyor, beraberlikle oluyor. Eksiklerimizi masaya yatırmamız, disiplinli çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.



Söylediklerinden dolayı kimsenin kırılmaması gerektiğinin altını çizen Hamit, “Bunları Milli Takımın, camiamızın iyiliği için söylüyorum. Bu konuda duygusallık yapmamamız gerekiyor” ifadelerini de kullandı.









