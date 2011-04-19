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Spor

HAMİT ALTINTOP SEZONU KAPATTI BERLİN (A.A)

19 Nisan 2011 16:55

-HAMİT ALTINTOP SEZONU KAPATTI BERLİN (A.A) - 19.04.2011 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in menajeri Christian Nerlinger, Hamit Altıntop'un, sırtındaki ağrıları nedeni ile bu sezon artık maç yapamayacağına inandığını ifade etti. Nerlinger, Münih'te yayınlanan ''tz'' gazetesine yaptığı açıklamada, Hamit'in sırtında sorunlar olduğunu ve ameliyat edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir karar alınmadığını belirterek, ''Hamit bu sezon maç yapamayacak gibi görünüyor'' dedi. Gazetenin haberinde, milli futbolcunun uzun süreden beri sırt ağrıları çektiği kaydedildi.

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