-HAMİT ALTINTOP REAL MADRİD YOLUNDA MADRİD (A.A) - 12.05.2011 - İspanyol spor gazetesi Marca, Bayern Münih'te oynayan Türk futbolcu Hamit Altıntop'un pazartesi günü Real Madrid ile sözleşme imzalayacağını iddia etti. 28 yaşındaki Türk futbolcunun, Real Madrid ile sezon başına 2,4 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürülürken, Hamit'in oynadığı maç sayısına ve takımda olduğu süre içinde kazanılan kupalara göre ücretinin artacağı belirtildi. Haberde, Hamit'in konuyla ilgili hiçbir basın mensubuna konuşmadığı hatırlatılırken, Bayern'deki takım arkadaşları, eski Real Madridliler, Robben ve Ribery'nin de Türk futbolcuyla ilgili soruları cevapsız bıraktığı kaydedildi. Ancak Marca, Robben ve Ribery'nin "yüz mimiklerinden Hamit'in Real Madrid'e geleceğini belli ettiklerini" savundu. İspanyol basınında şimdiden Hamit'in Real Madrid'te oynayacağı mevki tartışılmaya başlandı. As ve Marca, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon Pedro Leon'da deneyip başarısız olduğu taktiği Hamit'te uygulayacağını yazdı. Pedro Leon'un sezon sonunda gönderileceği onun yerine gelecek Hamit'in ise orta sahanın hem sağ hem de solunda görev yapacağı bazen de defansa destek veren bir rolü olacağı ifade edildi. Real Madrid'in Hamit'in ardın da başka orta saha oyuncusu transfer etmeyeceği de öne sürüldü. Öte yandan, Real Madrid'in yeni transferi Nuri Şahin'in gelecek sezona tam hazır olmak için günde 3 saat çalıştığı belirtildi. Dizinden sakatlığı bulunan Türk futbolcunun 2 ay içinde tamamen iyileşmiş şekilde Mourinho'nun karşısında olacağı kaydedildi.