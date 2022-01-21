Hamit Altıntop: Kuntz'u seçme nedenimiz kendisinin iletişimi ve şeffaflığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda alınacak sonuçların A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğini belirlemeyeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı muhabirinin futbol gündemine ilişkin sorularını cevaplayan Altıntop, Kuntz'la ilgili orta vadeli projelerinin önemli olduğunu belirterek, "Kuntz'un geleceğini bu maçlar belirlemeyecek. Kısa vadeli süreçte Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ama en önemli projelerimiz orta vadeli. Bunlar da eğitimde mesafe katetmek, futbol seyircilerini bilgilendirmek, Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bu süreçte önem verdiğimiz unsurlar, kolektif hareket etmek, farklı futbol anlayışıyla oyun içinde farklı formasyonlara geçme gibi unsurları saha içinde futbolcularımızla yansıtmak, ne kadar yetenekli, üretken olduğumuzu yansıtmak istiyoruz. Her ortama en iyi şekilde ayak uydurup fark oluşturabilecek kitle ve kültüre sahibiz. Bunu biraz daha net, istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kuntz'un şeffaf yaklaşımının kendileri adına önemli olduğunu söyleyen Altıntop, şunları kaydetti:

"Kuntz'u seçme nedenimiz kendisinin iletişimi ve şeffaflığı. Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki yaşadığı başarı ve tecrübesiyle en uygun hoca olduğunu düşündüğümüz için buna karar verdik. Türk hoca medya tarafından yıpratıldığı için umduğu, hak ettiği desteği görmediği için böyle bir yol tercih ettik. Türk hocalarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde onlar bize sahada önderlik yapacaklardır. Şu an mevcut durumda Kuntz, doğru bir karar. Çalışmalarımızda da kendini belli ediyor. Eğitim programı ve dışarıdaki tecrübeleriyle fikirler sunuyor. Olaya şeffaf yaklaşması en önemlisi. Bizim zaaflarımızdan biri, duygusal yaklaşmamız. Ben de bu süreçte inanılmaz çelişkiler içinde kaldım. Oynadığınız eski abilerinize, eski arkadaşlarınıza doğru bildiklerinizi hemen aktaramıyorsunuz. Bu da zaman kaybına sebep oluyor. Zaman kaybı da eğitimde yavaşlatıyor. Yavaşlayınca çocukların zamanından, yeteneğinden, kalitesinden fedakarlık yapmak oluyor. Burada kararlı bir şekilde, inanarak, sorgulayarak, denetleyerek üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz."

A Milli Futbol Takımı ile 4 maçlık çalışma imkanı bulan kaleci antrenörü Michael Rechner'i kadroya dahil etmek istediklerini aktaran Hamit Altıntop, "Rechner, hocamızın bize önerdiği bir isimdi. Kendisi Hoffenheim'da görevli. Onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Bize onunla 4 maçlık çalışma imkanı verdiler. Onunla devam etmek istiyoruz. Kulübüyle görüşme halindeyiz. Kalecilerin geri dönüşü çok olumlu oldu. Performanslarını ileri taşımada etken olduğunu düşünüyoruz. TFF bünyesinde kaleci departmanı kurma aşamasında kendisinden faydalanmak istiyoruz. İstekli, genç hocalarımızı belli bir seviyeye getirmek ve kalecilerimize dokunmak, doğru çalışma metodolojisini aktarmak istiyoruz. Kuntz, aynı ekiple devam edecek. Orada özel bir planlama veya değişme söz konusu değil. Belki 1-2 takviye olabilir. Bu da hocalarımızla konuştuklarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

"Federasyonun desteğini genç kardeşlerimize hissettirmek istiyoruz"

Türkiye'deki her futbolcuyu desteklemek ve federasyonun desteğini hissettirmek istediklerini belirten Altıntop, şunları aktardı:

"Sadece saha içinde değil saha dışında da futbolcularımızı desteklemek, onlara danışman olmak istiyoruz. Bu, sadece teknik taktik değil bu işin medya ayağı olabilir, pazarlama ayağı olabilir. Yatırımları kendi özelleridir ama orada da bize danışabilirler. Bunu kendi adıma söylemiyorum, federasyonumuzun profesyonellerinden faydalanmaları gerekir. Bunu sadece millilere değil bütün futbolculara sunuyoruz. Her yere dokunmaya fazla vakit bulamadık ama pandemi biraz müsaade ederse, ortam rahatlarsa inanıyorum ki bizler doğru insanlarla doğru pozisyonlarda federasyonun desteğini Türkiye çapında genç kardeşlerimize hissettirmek istiyoruz."

Federasyonda doğru pozisyonda olduğuna inandığını söyleyen Altıntop, "Nihat başkan önderliğinde yönetime dahil edildim. Kendisine bunun için teşekkür ederim. Sahadan masaya geçmek ve yönetimdeki arkadaşlarımızın bana el uzatması ve beni aydınlatması, alışma sürecimi kolaylaştırdı. Bu da saha içi ve saha dışında etkili oldu. Pazarlama, taraftar kısmı, finansal kısmı, her yerde tecrübe edindim, ediniyorum da. Türkiye'nin her yerinde futbolun özellikleri, artıları ve eksileri tecrübe edindim. Heyecanım ve motivasyonum bunları gördükçe artıyor." ifadelerini kullandı.