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Spor

HAMİT ALTINTOP KADRODAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A)

30 Mayıs 2011 14:22

-HAMİT ALTINTOP KADRODAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki Belçika maçı öncesi Hollanda'da kamp çalışmalarını sürdüren (A) Milli Takım'da Hamit Altıntop, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ''Bugüne kadar yapılan tedavi ve özel antrenmanları takiben Hamit'e uygulanan ayrıntılı ileri tetkik ile testler sonucunda, oyuncunun sakatlığının Belçika maçına kadar iyileşmeyeceği kanısına varıldı. Bu gelişme üzerine, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Hamit'in aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Hamit Altıntop'un bundan sonraki tedavisinin şekliyle ilgili kesin karar, ilerleyen günlerde yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak'' denildi.

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