Galatasaray ve Bayern Münih'in eski oyuncularından Hamit Altıntop, Beşiktaş için zor bir kura olduğunu ifade etti.

Altıntop, "Heynckes'in dönüşü takıma başka bir hava kattı. Son haftalarda 10 maçta 9 galibiyet aldılar ve havaya girdiler. Bu kuranın favorisi Bayern Münih. Ama iki maç usulünde her şey olabilir. İlk maçın Münih'te olması avantaj. Beşiktaş ilk maçta iyi sonuç alırsa, ikinci maçta her şey olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.(Fotomaç)