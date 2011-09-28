-Hamit Altıntop forma giydiği için mutlu ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Bayern Münih'ten Real Madrid'e sezon başında transfer olan ve sakatlığının ardından ilk kez dün gece Ajax ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında forma şansı bulan Hamit Altıntop, iyi bir iyileşme süreci geçirdiğini ve kendisini iyi hissettiğini söyledi. Türk futbolcu, Real Madrid'in internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, dün akşam 3-0 kazandıkları maçta oynadığı için mutlu olduğunu, takıma katkısının yavaş yavaş artacağını belirtti. Sezon öncesinde sakatlanan futbolcu, yeni takımının dün oynadığı maçta ilk kez kadroya dahil edilmiş ve 84. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna girmişti.