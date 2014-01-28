T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamit Altıntop derbide sahada olacak

Bel fıtığı ameliyatı olan ve sezonu kapattığı daha önce açıklanan Galatasaraylı Hamit Altıntop'ta sürpriz bir gelişme yaşandı

28 Ocak 2014 15:59

Ligin 2.haftasında oynanan Bursaspor maçının ardından sahalara dönemeyen Galatasaraylı Hamit Altıntop, sahalara dönüyor. Bu sezon oynaması imkansız görülen Hamit Altıntop, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, 1 ay önce düz koşulara kademeli olarak başlayan Hamit Altıntop’un, Cuma gününden bu yana Galatasaray takımı ile topla çalışmalara da yer aldığı ortaya çıktı.

 

'Eskişehir maçında oynamak istiyorum'

 

2 hafta sonra Türk Telekom Arena’da oynanacak olan  Eskişehirspor maçında ilk 18 kişilik kadroda yer alıp, oyuna sonradan girmeyi hedefleyen Hamit Altıntop’un, ligin 22.haftasındaki Beşiktaş derbisine kesin olarak kadroda olacağı bilgisi verildi.

 

Sağa çare bulundu

 

Galatasaray'da üst üste gelen Bruma ve Aydın sakatlığından sonra teknik direktör Manacini'yi kara kara düşündüren sağ kanat için Hamit tam zamanında yetiştişmiş oldu. 

ETİKETLER

hamit altıntopgalatasaraybursasporderbibeşiktaşsakatlıksahada olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24