Hamit Altıntop derbide sahada olacak

Ligin 2.haftasında oynanan Bursaspor maçının ardından sahalara dönemeyen Galatasaraylı Hamit Altıntop, sahalara dönüyor. Bu sezon oynaması imkansız görülen Hamit Altıntop, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, 1 ay önce düz koşulara kademeli olarak başlayan Hamit Altıntop’un, Cuma gününden bu yana Galatasaray takımı ile topla çalışmalara da yer aldığı ortaya çıktı.

'Eskişehir maçında oynamak istiyorum'

2 hafta sonra Türk Telekom Arena’da oynanacak olan Eskişehirspor maçında ilk 18 kişilik kadroda yer alıp, oyuna sonradan girmeyi hedefleyen Hamit Altıntop’un, ligin 22.haftasındaki Beşiktaş derbisine kesin olarak kadroda olacağı bilgisi verildi.

Sağa çare bulundu

Galatasaray'da üst üste gelen Bruma ve Aydın sakatlığından sonra teknik direktör Manacini'yi kara kara düşündüren sağ kanat için Hamit tam zamanında yetiştişmiş oldu.