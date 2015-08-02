Hamit Altıntop bir ay sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da Avusturya kampının son antrenmanında sakatlanan ve sol diz iç menüsküsünde yırtık tespit edilen Hamit Altıntop'un yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklendiği belirtildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Hamit Altıntop'un ameliyat olup olmayacağına yapılacak son kontrollerden sonra karar verilecek.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Hamit Altıntop'un sol diz iç menisküsünde yırtık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya kampındaki son antrenmanda sakatlanan Hamit'in, çekilen MR'ı sonucunda sol diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.
Hamit Altıntop'un yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.