-Hamit Altıntop, 75 gün sonra antrenmanda MADRİD (A.A) - 17.09.2011 - La Liga'nın güçlü takımlarından Real Madrid'e bu sezon transfer olan, ancak sakatlıklardan dolayı henüz forma giyemeyen iki Türk futbolcudan Hamit Altıntop takımla birlikte antrenmanlara başlarken, Nuri Şahin ise tek başına salonda çalışmaya devam ediyor. Real Madrid'in dünkü antrenmanında sahaya çıkan Hamit Altıntop, takım arkadaşlarını şaşırtan isimlerden biri oldu. Belindeki sakatlık nedeniyle sıkıntı yaşayan ve 27 Haziran'da operasyon geçiren Hamit, bu önemli ameliyatın üzerinden henüz 75 gün gibi kısa bir süre geçmesine rağmen takımla birlikte çalıştı. Antrenmanı değerlendiren gazeteciler, Hamit için yaptıkları yorumlarda, ''Oldukça istekli ve takımla tam anlamıyla antrenmana çıkacak kadar gücü var, ancak tabii ki henüz formda değil'' ifadesini kullandı. Hamit Altıntop'un en geç iki hafta içinde, teknik direktör Mourinho'nun 18 kişilik maç kadrosuna girmesi bekleniyor. Bu arada, Real Madrid'deki diğer bir milli futbolcu Nuri Şahin ise üst üste sakatlıklar yaşaması nedeniyle tek başına salonda çalışıyor. Nuri, kulüp doktorlarının verdiği antrenman programlarını salondaki çalışmalarla eksiksiz olarak yerine getirmeye ve en kısa zamanda takımla antrenmanlara katılmak için yoğun tempoda ter döküyor.