Hamit 2009'a kadar yok



Bayern'in yıldız oyuncusu Hamit Altıntop'un ayağından bir ameliyat daha geçireceği ve yılbaşına kadar bir sahalara dönemeyeceği açıklandı.



Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Hamit Altıntop 2009 yılına kadar sahalara dönemeyecek. Bayern'in hocası Jürgen Klinsmann Türk oyuncunun sakatlığını onayladı.



Hamit altı ay önce ayağından ciddi bir sakatlık geçirmiş ancak Türk Milli Takımı'nın EURO 2008'deki mücadelesinde forma giymeyi başarmıştı.



Ağustos ayında Münih'e sakat dönen Hamit bu sezon sadece 64 dakika forma giyebilmişti.



Klinsmann, Hamit'in ameliyat olması gerektiğini ve yılbaşından önce iyileşemeyeceğini belirtti. Böylece 25 yaşındaki oyuncu bir ay içinde ikinci ameliyatını geçirmiş olacak.

