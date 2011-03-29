-HAMİS'İN CANLI GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI TUNUS (A.A) - 29.03.2011 - Libya televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hamis Kaddafi'nin canlı görüntülerini yayınladı. Haberde, başkent Trablus'ta Kaddafi yandaşlarını selamlarken görülen ve babasına benzerliğiyle dikkati çeken Hamis, Arap basını ve internette çıkan öldüğüne ilişkin haberleri çürütmüş oldu. Televizyonun haberinde, askeri üniforma giydiği görülen Hamis, çok iyi korunan ve Babel Aziziye'ye giden bir kamyonetin arkasında Kaddafi yandaşlarını selamlıyor. Hamis Kaddafi'nin, çok sayıda uzmanın Libya'nın en iyi eğitilmiş birliği olduğunu düşündüğü 32. tugaya komutanlık yaptığı biliniyor.