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Dünya

Hamis ve Hana ölmemiş!

Geçen hafta muhaliflerin öldüğünü iddia ettiği Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hamis Kaddafi'nin hayatta olduğu ortaya çıktı.

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Geçen hafta muhaliflerin öldüğünü iddia ettiği Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hamis Kaddafi'nin hayatta olduğu ortaya çıktı. Libya televizyonu, Kaddafi'nin 27 yaşındaki en küçük oğlu Hamis'in Trablus'taki bir hastanede NATO saldırısında yaralanan sivilleri ziyaretinden görüntüler yayınladı.


Kaddafi'nin evlatlık kızı Hana'nın da 1986'da henüz bir yaşındayken ABD hava saldırısında öldüğü söylenmişti. Ancak Libya'nın mal varlığını donduran İsviçre bankaları, listede Hana Kaddafi adına bir hesap tespit etti.


1992'de Mandela ile çekilmiş bu fotoğrafta adının geçmesi de Hana'nın hâlâ hayatta olduğu iddiasını gündeme getirdi.


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