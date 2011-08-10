-HAMİS KADDAFİ'NİN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI BERLİN (A.A) - 10.08.2011 - Libya televizyonu, geçen hafta muhaliflerin öldüğünü iddia ettiği Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hamis Kaddafi'nin görüntülerini yayımladı. Televizyonun dün çekildiğini bildirdiği kayıtta, Hamis Kaddafi'nin, başkent Trablus'un doğusunda Zlitan yakınında NATO'nun düzenlediği hava saldırısında yaralanan Libyalıları ziyaret ettiği görülüyor. Görüntülerde, üzerinde üniforma ve başında turuncu bir bere bulunan, Hamis Kaddafi'ye çok benzediği görülen kişinin, yaralılarla konuştuğu izleniyor. Hamis Kaddafi'nin, sedyede yatan bir kadına, "Evinizi bombaladılar. Bombalanmayı beklemediğinizi mi söylemek istiyorsunuz?" diye sorduğu duyuluyor. Libyalı muhaliflerin sözcüsü, geçen hafta NATO uçaklarının bombardımanda 27 yaşındaki Hamis Kaddafi'nin öldüğünü ileri sürmüştü. Libya hükümeti ise bu iddiayı yalanlamıştı.