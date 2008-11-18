Hamilton'ın rakibi Hoy

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2008 sezonunun birincisi, McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, gelecek ay ülkesinde düzenlenecek Şampiyonlar Yarışı'nda (Race of Champions), olimpiyat şampiyonu İskoçyalı bisikletçi Chris Hoy ile yarışacak.



Yarışın organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu Hamilton, 14 Aralık Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda düzenlenecek olan Şampiyonlar Yarışı'nda, olimpiyat ve dünya şampiyonu bisikletçi Hoy ile gösteri amaçlı karşı karşıya gelecek.



İngiltere Milli Futbol Takımı'nın ev sahipliği yaptığı statta yarışacak olan Hamilton, bu defa Formula 1 aracına değil, bir Mercedes-Benz'in koltuğuna kurulacak. Hoy da Hamilton'ı, bisiklet selesinde geçmeye çalışacak.



Hamilton'ın, Formula 1 aracıyla bir de gösteri sunacağı yarışın pisti, özel olarak düzenlendi.



Formula 1 şampiyonu, bu yarışın oldukça farklı olacağını söylerken, "Daha önce defalarca gösteri yarışı yaptım, ancak Wembley Stadı tamamen farklı, atmosfer ise çılgın olacak" dedi.



Hoy da bu yarışı dört gözle beklediğini ifade etti.



Şampiyonlar Yarışı, motor sporlarının çeşitli branşlarının mücadelesinden oluşuyor.

