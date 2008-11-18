T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamilton'ın rakibi Hoy

McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Şampiyonlar Yarışı'nda olimpiyat şampiyonu İskoçyalı bisikletçi Chris Hoy ile yarışacak.

18 Kasım 2008 02:00

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2008 sezonunun birincisi, McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, gelecek ay ülkesinde düzenlenecek Şampiyonlar Yarışı'nda (Race of Champions), olimpiyat şampiyonu İskoçyalı bisikletçi Chris Hoy ile yarışacak.

Yarışın organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu Hamilton, 14 Aralık Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda düzenlenecek olan Şampiyonlar Yarışı'nda, olimpiyat ve dünya şampiyonu bisikletçi Hoy ile gösteri amaçlı karşı karşıya gelecek.

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın ev sahipliği yaptığı statta yarışacak olan Hamilton, bu defa Formula 1 aracına değil, bir Mercedes-Benz'in koltuğuna kurulacak. Hoy da Hamilton'ı, bisiklet selesinde geçmeye çalışacak.

Hamilton'ın, Formula 1 aracıyla bir de gösteri sunacağı yarışın pisti, özel olarak düzenlendi.

Formula 1 şampiyonu, bu yarışın oldukça farklı olacağını söylerken, "Daha önce defalarca gösteri yarışı yaptım, ancak Wembley Stadı tamamen farklı, atmosfer ise çılgın olacak" dedi.

Hoy da bu yarışı dört gözle beklediğini ifade etti.

Şampiyonlar Yarışı, motor sporlarının çeşitli branşlarının mücadelesinden oluşuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24