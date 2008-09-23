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Spor

Hamilton'ın itirazı reddedildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sinde birinciliği elinden alınan, McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ın, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'na (FIA)

23 Eylül 2008 03:00

Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sinde birinciliği elinden alınan, McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ın, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'na (FIA) bağlı temyiz mahkemesine yaptığı itiraz reddedildi.

FIA'ya bağlı temyiz mahkemesi, Belçika Grand Prix'sini birinci tamamlayan, ancak Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen'i ilk geçişi sırasında "şikanı kesip, haksız avantaj sağladığı" iddiasıyla 25 saniye cezasına çarptırılıp, birinciliği elinden alınan Hamilton'ın yaptığı itirazı kabul etmedi. 

> Yoksa kasıt mı var?

FIA'dan yapılan açıklamada, mahkeme yetkililerinin, Hamilton'ın başvurusunu "uygun bulmadıkları" belirtildi. Bu durumda, Hamilton bu haftaki Singapur Grand Prix'sinde, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa'nın 1 puan önünde başlayacak.

Değişen sıralamaya göre, yarışı 2. sırada bitiren Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 1'inci, 3. sırada tamamlayan BMW Sauber'in Alman pilotu Nick Heidfeld 2'nci, Hamilton ise 3. olmuştu.

Pilotlar klasmanında, Hamilton 78 puanla 1'inci, Massa da 77 puanla 2. sırada yer alıyor

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