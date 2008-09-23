Hamilton'ın itirazı reddedildi

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Yoksa kasıt mı var?

FIA'ya bağlı temyiz mahkemesi, Belçika Grand Prix'sini birinci tamamlayan, ancak Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen'i ilk geçişi sırasında "şikanı kesip, haksız avantaj sağladığı" iddiasıyla 25 saniye cezasına çarptırılıp, birinciliği elinden alınan Hamilton'ın yaptığı itirazı kabul etmedi.FIA'dan yapılan açıklamada, mahkeme yetkililerinin, Hamilton'ın başvurusunu "uygun bulmadıkları" belirtildi. Bu durumda, Hamilton bu haftaki Singapur Grand Prix'sinde, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa'nın 1 puan önünde başlayacak.Değişen sıralamaya göre, yarışı 2. sırada bitiren Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 1'inci, 3. sırada tamamlayan BMW Sauber'in Alman pilotu Nick Heidfeld 2'nci, Hamilton ise 3. olmuştu.Pilotlar klasmanında, Hamilton 78 puanla 1'inci, Massa da 77 puanla 2. sırada yer alıyor