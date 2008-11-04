T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamilton'ın 'Irkçılık' korkusu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2008 sezonunun birincisi, McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ın babası Anthony Hamilton, oğlunun maruz kaldığı ırkçı tezahür

04 Kasım 2008 02:00


Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2008 sezonunun birincisi, McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ın babası Anthony Hamilton, oğlunun maruz kaldığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle endişelendiğini söyledi.

Baba Hamilton, İngiltere'de yayımlanan Daily Express gazetesine yaptığı açıklamada, Lewis Hamilton'ın, sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde ve diğer yarışlarda, İspanyol taraftarlar tarafından sözlü hakaretlere maruz kaldığını hatırlatarak, ailesinin bunu hak etmediğini ifade etti.

''Açıkçası, bunun ırkçılıkla ilgisi olduğuna inanmıyorum. Eğer öyleyse, bunu anlayamıyorum. Bu, yalnız beni değil, başkalarını da hayrete düşürür'' diyen Anthony Hamilton, ''Kargaşalara sahne olan dünyada, insanlara saygı duyup, vakur durarak, diğer kişilere örnek olduklarını'' iddia etti.

Baba Hamilton, Brezilya'da Hamilton'ı yuhalayan grubun bir benzerine İngiltere'de rastlamadıklarını kaydederken, oğlunun kariyeri için endişe duyduğunu söyledi.

Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olan 23 yaşındaki Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sini 5. sırada bitirmiş, ancak genel klasmandaki puanı sayesinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24