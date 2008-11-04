Hamilton'ın 'Irkçılık' korkusu



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2008 sezonunun birincisi, McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ın babası Anthony Hamilton, oğlunun maruz kaldığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle endişelendiğini söyledi.



Baba Hamilton, İngiltere'de yayımlanan Daily Express gazetesine yaptığı açıklamada, Lewis Hamilton'ın, sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde ve diğer yarışlarda, İspanyol taraftarlar tarafından sözlü hakaretlere maruz kaldığını hatırlatarak, ailesinin bunu hak etmediğini ifade etti.



''Açıkçası, bunun ırkçılıkla ilgisi olduğuna inanmıyorum. Eğer öyleyse, bunu anlayamıyorum. Bu, yalnız beni değil, başkalarını da hayrete düşürür'' diyen Anthony Hamilton, ''Kargaşalara sahne olan dünyada, insanlara saygı duyup, vakur durarak, diğer kişilere örnek olduklarını'' iddia etti.



Baba Hamilton, Brezilya'da Hamilton'ı yuhalayan grubun bir benzerine İngiltere'de rastlamadıklarını kaydederken, oğlunun kariyeri için endişe duyduğunu söyledi.



Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olan 23 yaşındaki Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sini 5. sırada bitirmiş, ancak genel klasmandaki puanı sayesinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştı.