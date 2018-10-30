Hamilton'dan 5. şampiyonluk öyküsü: Bu sene en zor seneydi

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Formula 1'de sezonu şampiyon olarak tamamladı. Britanyalı pilot zafere giden yolu değerlendirirken, geçtiğimiz sezonu 'en zor sene' olarak nitelendirdi.

Hamiltonşu açıklamalarda bulundu:

"Ben zincirin bir parçasıyım. Ekipten bir kişi bile eksilse bu başarı ortaya çıkmazdı. Kendi görevimi yerini getirebildiğim için çok mutluyum. 6 yıldır bu takımdayım ve ilk günden beri özel bir olgunun parçası olduğumu biliyordum. Ve şimdi işte başardıklarımız ortada."

33 yaşındaki süper yıldız, geride kalan ve kendisine 5. dünya şampiyonluğunu getiren süreci "en zor sene" şeklinde tanımladı.

"İnanın bana bu sene benim için en zor seneydi. 4 kez dünya şampiyonu olmuş bir rakibe ve bu sene çoğu zaman bizden daha hızlı bir takıma karşı mücadele ettik. Onları durdurmak ve sonrasında geride bırakmak bir ekip işiydi. Herkesle tek tek gurur duyuyorum."

"Babam 4 işte birden çalıştı, üvey annem tüm parasını feda etti"

Lewis Hamilton, hala ilk günkü hislerle yarıştığını belirtirken, başarı için fedekarlık yapılmasının şart olduğunu dile getirdi. Mercedes pilotu başarısını ailesine hediye etti.

"Zaman geçiyor... Şimdi kutluyoruz ama hemen yarın olacak. Elbette yarın da 5 kez dünya şampiyonu olacağım ama gerçek bu. Yine de fedekarlıklar olmadan burada olamazdık. Bu 5. şampiyonluk aileme bir hediye çünkü bana ilk günden itibaren inandılar. Kartingten bugüne kadar beraber yürüdük. Ben bir Formula 1 pilotuyum diye düşünmüyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Babam 4 işte birden çalıştı, üvey annem tüm parasını feda etti. Onların asla yeni kıyafetleri olmadı. Bizim bugün yaptığımız gibi çıkıp hayatı yaşamadılar. Benim bir şeyler yapabilmem için her şeylerini verdiler. Bu çok özel bir duygu. Ben bu hisler kalbimde olarak yarışmaya devam edeceğim."

Sezon boyunca Ferrari pilotu Sebastian Vettel ile çekişen Lewis Hamilton, gerekli puan farkını yakalayınca şampiyonun bitimine 2 yarış kala Meksika'da zaferi elde etmiş oldu.