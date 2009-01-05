Hamilton'a büyük onur



Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, kraliçe 2. Elizabeth tarafından liyakat nişanıyla onurlandırıldı. İngiliz pilot aldığı ödül için, "Çok önemli bir yılın sonunda gelen büyüleyici bir başarı" yorumunda bulundu.







Formula 1 şampiyonluğuna sezonun son yarışının koşulduğu Brezilya'da ulaşan Lewis Hamilton, ülkesinde gördüğü desteğin kendisine büyük motivasyon sağladığını söyledi.



Kendisini şampiyonluğa adadığını ve amacına ulaşmak için çok çalıştığını belirten en genç Formula 1 şampiyonu, "Çaba gösterdiğim her dakikaya değdi. Umarım ben de diğer gençlere rüyalarının peşinden gitmeleri için ilham kaynağı olabilirim" ifadelerini kullandı.



Formula 1 tarihinin hem en genç hem de ilk siyahi şampiyonu olan Hamilton, gösterdiği başarı nedeniyle Britanya Olimpiyat Takımı'nın yıldızlarıyla birlikte kraliçe 2. Elızabeth tarafından ödüllendirildi.



Hamilton liyakat nişanına layık görülürken, Kraliçe olimpiyat şampiyonu bisikletçi Chris Hoy'u şövalye ilan etti.

