Hamilton zirvede

F1'de sezonun 9. yarışı olan Silverstone GP'sini McLaren pilotu Lewis Hamilton kazandı. Zaman zaman yoğunluğunu arttıran yağmur nedeniyle pilotlar araçlarını pistte tutmakta oldukça zorlandırken, 7 pilot da yarışı tamamlayamdı.

İngiltere'deki Silverstone Pisti'nde 60 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, saatte ortalama 186,585 kilometrelik hızıyla mücadeleyi 1 saat 39 dakika 09.440 saniyede ilk sırada tamamladı. Hamilton, Avustralya ve Monaco Grand Prix'lerinin de birincisi olmuştu.

Yarışta, BMW Sauber'in Alman pilotu Nick Heidfeld ikinci olurken, Honda'nın Brezilyalı pilotu Rubens Barrichello da üçüncülüğü elde etti.

Malezya ve İspanya Grand Prix'lerinin galibi Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen'in dördüncü olduğu mücadelede, yarışa ilk sırada (pole position) başlayan McLaren Mercedes'in Fin pilotu Heikki Kovalainen de beşinci olabildi.

Renault'nun İspanyol pilotu, 2 dünya şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso ise yarışı altıncı sırada tamamlayabildi. Markalar klasmanında, Ferrari 96 puanla birinciliğini korudu.

Ara sıra yağan yağmur nedeniyle pilotların zor anlar yaşadığı yarışta, Heidfeld'in takım arkadaşı Polonyalı Robert Kubica, ıslak pistte spin atarak yarış dışı kaldı.

Sezon sonunda pistleri bırakacağını açıklayan, Red Bull'un 37 yaşındaki İngiliz pilotu David Coulthard da Sebastien Vettel ile yaşadığı temas sonrasında yarışa veda etti. (Spor Servisi)