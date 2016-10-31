Hamilton zafere uçtu, farkı 19'a indirdi

Formula 1 sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'inde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu

Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışa pole pozisyonunda başlayan Hamilton, pitstoplar haricinde liderliği kaybetmeyerek zafere ulaştı.

Yarışı Nico Rosberg ikinci, Sebastian Vettel üçüncü noktaladı.

Puan farkı 19'a indi

Bu sonuçla puanını 330'a çıkartan sürücüler klasmanı ikincisi Hamilton, sezonun bitimine 2 yarış kala takım arkadaşı Rosberg ile arasındaki farkı 19 puana indirdi.

Öte yandan, Lewis Hamilton 51. zaferine ulaşarak en fazla Grand Prix kazanan pilotlar genel sıralamada 2. sırada bulunan Alain Prost'u yakaladı. Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher ise 91 Grand Prix birinciliğiyle bu kategoride ilk sırada bulunuyor.

Bu arada yarışı üçüncü sırada tamamlayan Max Verstappen, son turlarda Vettel'in önünü kestiği için 5 saniye ceza aldı ve 5. sıraya geriledi.

Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Nico Rosberg (Almanya): 349 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 330

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 239

4. Sebastian Vettel (Almanya): 192

5. Kimi Raikonen (Finlandiya): 178

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 679

2. Red Bull: 422

3. Ferrari: 370

4. Force India: 145

5. Williams: 136.