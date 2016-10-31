T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamilton zafere uçtu, farkı 19'a indirdi

Meksika Grand Prix'inde Lewis Hamilton'ı, takım arkadaşı Nico Rosberg ve Sebastian Vettel takip etti

31 Ekim 2016 11:59

Formula 1 sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'inde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu

Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışa pole pozisyonunda başlayan Hamilton, pitstoplar haricinde liderliği kaybetmeyerek zafere ulaştı.

Yarışı Nico Rosberg ikinci, Sebastian Vettel üçüncü noktaladı.

 

Puan farkı 19'a indi

 

Bu sonuçla puanını 330'a çıkartan sürücüler klasmanı ikincisi Hamilton, sezonun bitimine 2 yarış kala takım arkadaşı Rosberg ile arasındaki farkı 19 puana indirdi.

Öte yandan, Lewis Hamilton 51. zaferine ulaşarak en fazla Grand Prix kazanan pilotlar genel sıralamada 2. sırada bulunan Alain Prost'u yakaladı. Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher ise 91 Grand Prix birinciliğiyle bu kategoride ilk sırada bulunuyor.

Bu arada yarışı üçüncü sırada tamamlayan Max Verstappen, son turlarda Vettel'in önünü kestiği için 5 saniye ceza aldı ve 5. sıraya geriledi.

Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da koşulacak.

 

Pilotlar klasmanı

 

1. Nico Rosberg (Almanya): 349 puan 

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 330 

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 239 

4. Sebastian Vettel (Almanya): 192

5. Kimi Raikonen (Finlandiya): 178

 

Takımlar klasmanı

 

1. Mercedes: 679 

2. Red Bull: 422 

3. Ferrari: 370 

4. Force India: 145 

5. Williams: 136.

ETİKETLER

Lewis HamiltonNico RosbergFormula 1

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24