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Spor

Hamilton ve Verstappen arasında gerginlik

Formula 1’de sezonun sonuna yaklaşılırken yarış kızıştı

25 Eylül 2021 12:00

Formula 1’de sezonun sonlarına yaklaşılırken şampiyonluk yarışı kızışmış durumda. Cumhuriyet'in haberine göre sürücüler klasmanında tecrübeli rakibi Lewis Hamilton’ın 5 puan önünde olan Red Bull pilotu Max Verstappen, İngiliz rakibinin Rusya Grand Prix’si öncesinde kendisi hakkında yaptığı yorumlardan memnun değil.

7 kez dünya Formula 1 şampiyonu Mercedes pilotu Hamilton, “Şu anda sanırım 10. kez şampiyonluk yarışının içerisindeyim ve ilk kez bunun için mücadele ettiğim zamanları hatırlıyorum. Bunun üstümde yarattığı baskıyı biliyorum ve o yüzden Verstappen’in hissettiği şeyleri tahmin edip onunla empati kurabiliyorum. Bence önemli olan yarışmaya sıkı bir şekilde ama kurallara uygun şekilde devam etmek.” dedi.

Hamilton’ın kendisi hakkındaki bu yorumlarından hoşnut olmayan Verstappen ise imalı bir şekilde “O kadar heyecalıyım ki çok az uyuyabiliyorum. Şampiyonluk için mücadele etmek korkunç bir şey, gerçekten nefret ediyorum. Hamilton’ın yorumları ise onun gerçekten beni tanımadığını gösteriyor. Ben de onu tanımak zorunda değilim tabii ki. Sadece kendime konsantre olmuş durumdayım ve yarışı önde götürmenin zevkini yaşıyorum.” dedi.

Hamilton ve Verstappen ikilisi geçtiğimiz İtalya yarışında kaza yapmış, bu kaza sonucunda da her iki sürücü yarış dışı kalmıştı. Daniel Ricciardo’nun kazandığı yarış sonrasında ise Verstappen kaza için suçlu bulunmuştu.

Formula 1F1Lewis HamiltonMax VerstappenMercedesRed Bull
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