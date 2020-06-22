Hamilton tepki verdi, Formula 1 yönetimi sağlık çalışanlarına destek ve ırkçılık karşıtlığı için harekete geçti

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yarış dünyasının büyük bölümünün George Floyd cinayetine sessiz kalmasını eleştirmesinden haftalar sonra Formula , #WeRaceAsOne (BirlikİçindeYarışıyoruz) isimli bir inisiyatif başlattı. Formula 1, bu girişimin Covid-19'a karşı mücadeleye destek verirken, ırkçılık ile eşitsizliği kınayacağını ifade etti.

F1, bu başlıkları, "Dünya toplumlarının ve sporun karşı karşıya olduğu en büyük sorunlar" olarak değerledirdi.

Avusturya'da yapılacak yılın ilk grand prix'sinde arabaların üzerine, pistin çeşitli noktalarına ve çalışanların üniformalarına Covid-19'la mücadele edenlere teşekkür için gökkuşağı çıkartmaları ve yamaları yerleştirilecek.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre ırkçılığa karşı verilen mücadeleye de destek için bazı görsel sunumlar yapılacak. F1, spordaki çeşitliliği arttırmak ve azınlıklara daha fazla yer vermek için bir görev gümü oluşturacağını da duyurdu.

Kampanya'nın duyurulduğu posterde şu ifadeler yer aldı:

"Rekabet için yarışıyoruz

Neşe için yarışıyoruz

Yarışıyoruz çünkü bu kanımızda var

Ancak sporumuzu daha iyi bir noktaya taşıyabilmek

Ve dünyayı daha iyi bir yer yapabilmek için

Daha büyük bir şey için yarışmayız

Cephedeki sağlık çalışanları için

Eşitlik ve dahil etmek için

Sürüdürülebilir bir gelecek için

Birlik içinde yarışıyoruz"

6 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, George Floyd cinayetinden sonra yaptığı açıklamalarda, "Aranızda sessiz olanlar olduğunu görüyorum. Dünyanın en büyük yıldızlarından bazılarısınız ama böyle bir adaletsizliğin ortasında sessiz kalabiliyorsunuz" demiş ve "İçinde bulunduğum sektörden tek bir ses bile çıkmadı. Bunun beyazların kontrolündeki bir spor olduğunu unutmamak lazım tabii" ifadelerini kullanmıştı

Instagram üzerinden açıklamada bulunan Hamilton, "Bu spordaki sayılı azınlık mensuplarından biriyim, ama yine de tek başıma ayakta duruyorum. Şimdiye kadar bazılarınızın neden bunların olduğunu görüp bu konuyla ilgili konuşacağınızı düşünmüştüm, ama bizim yanımızda duramıyorsunuz. Sadece şunu bilin; kim olduğunuzu biliyorum ve sizi görüyorum" yazdı.