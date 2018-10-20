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Spor

"Hamilton, tarihin en iyi 5 pilotundan biri"

Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ın performansının üst düzey olduğunu söyledi

20 Ekim 2018 00:02

Formula 1 pilotu İspanyol Fernando AlonsoLewis Hamilton'ın tarihin en iyi 5 pilotundan birisi olduğunu söyledi.

Formula 1'de 5. şampiyonluğuna çok yakın olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Fernando Alonso'ya göre Formula 1 tarihinin en iyi 5 pilotundan birisi. "Farklı zamanları farklı kondisyonlar olduğu için değerlendirmek kolay değil" diyen Alonso, "Hamilton 5. şampiyonluğunu almak üzere. Bizim jenerasyonumuz adına onun bunu başaracak olmasından mutluyum. Aracı en üst seviye değilken bile kazanmayı başarmış harika bir yarışçı" dedi.

 Alonso'ya göre diğer 4 pilot ise Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna ve Alain Prost.

Bu haftasonu Austin'de yapılacak ABD Grand Prix'sinde Hamilton, yarışı kazanması ve Alman pilot Sebastian Vettel'in de en fazla 3. sırada yer alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 

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