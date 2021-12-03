Hamilton, Suudi Arabistan'da da piste gökkuşağı bayrağı renklerinde kaskla çıkacak

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Formula 1'de şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilirken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Suudi Arabistan'ın LGBTİ+'lara yönelik baskıcı yasaları ve hak ihlallerine tepki olarak bu hafta sonu Cidde'de gökkuşağı kaskıyla yarışacağını ifade etti.

Suudi Arabistan'da yarışma konusunda rahat hissetmediğini belirten Hamilton, Suudi Arabistan'ın LGBTİ+'lara yönelik yasalarını "dehşet verici" diye nitelendirdi ve F1'in yarıştığı ülkelerdeki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için fazlasını yapması gerektiğini savundu.

Çarşamba günü bazı insan hakları grupları F1'e bir mektup yazarak Suudi Arabistan'da yarışarak ülkenin suçlarına ortak olduklarını belirtmişti.

Eşcinsel ilişkilerin yasak olduğu Suudi Arabistan'da eşcinsel ilişkilerdeki insanlara kırbaç veya hapis cezası verilebiliyor.

7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Hamilton, geçen haftalarda Katar'da da piste üzerinde gökkuşağı bayrağının renkleri olan bir kask ile çıkmıştı.