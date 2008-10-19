Hamilton son düzlükte

Sezonun sondan bir önceki yarışı olan Çin Grand Prix'sini Mclaren Mercedes Pilotu Lewis Hamilton kazandı. Ferrari pilotları Felipe Massa ikinciliği, Kimi Raikkonen ise üçüncülüğü elde etti.
Şangay Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulan ve pilotların toplam 305.066 kilometre yol kat ettiği yarışı Mclaren Mercedes'in 23 yaşındaki genç pilotu Lewis Hamilton, 1:31:57.403'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı. Saatte 199.5 kilometre hızla yarışan İngiliz pilot, 13. turda da 1:36.325 ile en hızlı tura imza attı.
Mücadeleye ilk sırada başlayan (pole position) genç pilot, damalı bayrağı şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Ferrari pilotu Felipe Massa'nın 14.9, geçen yılın şampiyonu Kimi Raikkonen'in ise 16.4 saniye önünde gördü.
Hamilton, Felipe Massa'nın da puan aldığı yarışın ardından 94 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürürken, sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde büyük avantaj yakaladı. Hamilton, bu zaferiyle 34 yarışlık kariyerinde 9, bu sezon ise 5. birinciliğini elde etti.
Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, ikinci olarak şampiyonluk umutlarını son yarışa taşırken, takım arkadaşı ve geçen yılın şampiyonu Fin Kimi Raikkonen üçüncü sırada kaldı ve 6 puanla yetindi.
Hamilton, yarış sonrasında, ''Çok iyi başladık, bu yılki en iyi yarışlarımızdan biriydi. İhtiyacımız vardı'' dedi. Ferrari pilotu Massa ise ''Hafta boyunca Lewis en iyiydi'' yorumunu yaptı.
2 dünya şampiyonluğu bulunan ve son iki yarışı ilk sırada tamamlayan Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun 4. olduğu Çin Grand Prix'sinde, BMW Sauber pilotları Alman Nick Heidfeld beşinci, Polonyalı Robert Kubica ise altıncı sırada kaldı.
Bu yarış öncesinde pilotlar klasmanında 72 puanla 3. sırada yer alan Kubica, aldığı altıncılığın ardından şampiyonluk umutlarını tamamen yitirdi. Gözler Brezilya'da
Çin Grand Prix'sinin ardından Lewis Hamilton ile Felipe Massa arasındaki 7 puanlık farktan sonra şampiyonluk için gözler sezonun son yarışı Brezilya Grand Prix'sine çevrildi.
Son yarışa kendi ülkesinde çıkacak Felipe Massa, bu mücadelede birinci olması durumunda şampiyonluğunu ilan etmek için Lewis Hamilton'ın yarışı tamamlayamamasını ya da yedinci olmasını bekleyecek. Hamilton'ın yarış dışında kalması halinde Massa'ya ikincilik de yetecek.
Bu arada büyük çekişmenin yaşandığı markalar klasmanında, 2 Ferrari pilotunun kürsüye çıkması İtalyan takımına son yarış öncesinde büyük avantaj sağladı. Ferrari, klasmanda McLaren Mercedes'in 11 puan önünde bulunuyor. Puan durumu
Çin Grand Prix'nin ardından pilotlar ve markalar klasmanında puan durumu şöyle oluştu:
|Pilotlar Klasmanı
|
|1. Lewis Hamilton (İngiltere)
|McLaren
|94 puan
|2. Felipe Massa (Brezilya)
|Ferrari
|87
|3. Robert Kubica (Polonya)
|BMW Sauber
|75
|4. Kimi Raikkonen (Finlandiya)
|Ferrari
|69
|5. Nick Heidfeld (Almanya)
|BMW Sauber
|60
|6. Fernando Alonso (İspanya)
|Renault
|53
|7. Heikki Kovalainen (Finlandiya)
|McLaren
|51
|8. Sebastian Vettel (Almanya)
|Toro Rosso
|30
|9. Jarno Trulli (İtalya)
|Toyota
|30
|10. Timo Glock (Almanya)
|Toyota
|22
|11. Mark Webber (Avustralya)
|Red Bull
|21
|12. Nelson Piquet (Brezilya)
|Renault
|19
|13. Nico Rosberg (Almanya)
|Williams
|17
|14. Rubens Barrichello (Brezilya)
|Honda
|11
|15. Kazuki Nakajima (Japonya)
|Williams
|9
|16. David Coulthard (İngiltere)
|Red Bull
|8
|17. Sebastien Bourdais (Fransa)
|Toro Rosso
|4
|18. Jenson Button (İngiltere)
|Honda
|Markalar Klasmanı:
|1. Ferrari
|156 puan
|2. McLaren
|145
|3. BMW Sauber
|135
|4. Renault
|72
|5. Toyota
|52
|6. Toro Rosso
|34
|7. Red Bull
|29
|8. Williams
|26
|9. Honda
|14