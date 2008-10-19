Hamilton son düzlükte

Pilotlar Klasmanı 1. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 94 puan 2. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 87 3. Robert Kubica (Polonya) BMW Sauber 75 4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) Ferrari 69 5. Nick Heidfeld (Almanya) BMW Sauber 60 6. Fernando Alonso (İspanya) Renault 53 7. Heikki Kovalainen (Finlandiya) McLaren 51 8. Sebastian Vettel (Almanya) Toro Rosso 30 9. Jarno Trulli (İtalya) Toyota 30 10. Timo Glock (Almanya) Toyota 22 11. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 21 12. Nelson Piquet (Brezilya) Renault 19 13. Nico Rosberg (Almanya) Williams 17 14. Rubens Barrichello (Brezilya) Honda 11 15. Kazuki Nakajima (Japonya) Williams 9 16. David Coulthard (İngiltere) Red Bull 8 17. Sebastien Bourdais (Fransa) Toro Rosso 4 18. Jenson Button (İngiltere) Honda

Markalar Klasmanı: 1. Ferrari 156 puan 2. McLaren 145 3. BMW Sauber 135 4. Renault 72 5. Toyota 52 6. Toro Rosso 34 7. Red Bull 29 8. Williams 26 9. Honda 14

Şangay Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulan ve pilotların toplam 305.066 kilometre yol kat ettiği yarışı Mclaren Mercedes'in 23 yaşındaki genç pilotu Lewis Hamilton, 1:31:57.403'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı. Saatte 199.5 kilometre hızla yarışan İngiliz pilot, 13. turda da 1:36.325 ile en hızlı tura imza attı.Mücadeleye ilk sırada başlayan (pole position) genç pilot, damalı bayrağı şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Ferrari pilotu Felipe Massa'nın 14.9, geçen yılın şampiyonu Kimi Raikkonen'in ise 16.4 saniye önünde gördü.Hamilton, Felipe Massa'nın da puan aldığı yarışın ardından 94 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürürken, sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde büyük avantaj yakaladı. Hamilton, bu zaferiyle 34 yarışlık kariyerinde 9, bu sezon ise 5. birinciliğini elde etti.Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, ikinci olarak şampiyonluk umutlarını son yarışa taşırken, takım arkadaşı ve geçen yılın şampiyonu Fin Kimi Raikkonen üçüncü sırada kaldı ve 6 puanla yetindi.Hamilton, yarış sonrasında, ''Çok iyi başladık, bu yılki en iyi yarışlarımızdan biriydi. İhtiyacımız vardı'' dedi. Ferrari pilotu Massa ise ''Hafta boyunca Lewis en iyiydi'' yorumunu yaptı.2 dünya şampiyonluğu bulunan ve son iki yarışı ilk sırada tamamlayan Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun 4. olduğu Çin Grand Prix'sinde, BMW Sauber pilotları Alman Nick Heidfeld beşinci, Polonyalı Robert Kubica ise altıncı sırada kaldı.Bu yarış öncesinde pilotlar klasmanında 72 puanla 3. sırada yer alan Kubica, aldığı altıncılığın ardından şampiyonluk umutlarını tamamen yitirdi.Çin Grand Prix'sinin ardından Lewis Hamilton ile Felipe Massa arasındaki 7 puanlık farktan sonra şampiyonluk için gözler sezonun son yarışı Brezilya Grand Prix'sine çevrildi.Son yarışa kendi ülkesinde çıkacak Felipe Massa, bu mücadelede birinci olması durumunda şampiyonluğunu ilan etmek için Lewis Hamilton'ın yarışı tamamlayamamasını ya da yedinci olmasını bekleyecek. Hamilton'ın yarış dışında kalması halinde Massa'ya ikincilik de yetecek.Bu arada büyük çekişmenin yaşandığı markalar klasmanında, 2 Ferrari pilotunun kürsüye çıkması İtalyan takımına son yarış öncesinde büyük avantaj sağladı. Ferrari, klasmanda McLaren Mercedes'in 11 puan önünde bulunuyor.Çin Grand Prix'nin ardından pilotlar ve markalar klasmanında puan durumu şöyle oluştu: