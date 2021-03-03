Hamilton, neden tek sezonluk sözleşme imzaladığını açıkladı

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Geçen sene 7. kez Formula 1 şampiyonu olarak Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Mercedes AMG-Petronas pilotu Lewis Hamilton, yeni sözleşmesinin bir sezonluk olmasını kendisinin istediğini belirtti.

Hamilton, geçen sezon bitiminden önce sürpriz bir şekilde Mercedes ile yeni bir sözleşme imzalamamış, sezon bittikten sonra taraflar bir senelik anlaşmaya varmıştı. Bu 2022 sezonunda Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılabileceği veya yarışmayı bırakabileceği konusunda söylentilere neden olmuştu.

Mercedes'in yeni F1 otomobili W12'nin online olarak yapılan lansmanında konuşan Hamilton, "Çok şanslı hissediyorum. Şu ana kadar başarmak istediğim çoğu şeyi başarmış durumdayım, bu sebeple uzak geleceğe dair plan yapmaya ihtiyaç duymuyorum" dedi.

Hamilton, "Çok alışılmadık zamanlardan geçiyoruz; ben sözleşmenin bir yıl olmasını istedim. Daha fazlasını istiyor muyuz diye konuşabilir ve bir yıl bir yıl ekleme yapmaya devam edebiliriz" diye konuştu.