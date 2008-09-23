Hamilton kendini savundu



Formula 1 Belçika Grand Prix’sinde birinciliği elinden alınan McLaren Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, temyiz mahkemesinde kendini savundu.





Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sinde ''haksız avantaj elde ettiği'' için birinciliği elinden alınıp, üçüncülükle yetinen McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'na bağlı temyiz mahkemesinde kendini savundu.



Belçika Grand Prix'sini birinci tamamlayan, ancak Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen'i ilk geçişi sırasında ''şikanı kesip, haksız avantaj sağladığı'' iddiasıyla 25 saniye cezasına çarptırılıp, birinciliği elinden alınan Hamilton ile patronları, Fransa'nın başkenti Paris'teki FIA genel merkezinde duruşmaya katıldı.



3 saat süren duruşmanın ardından, korumalarıyla birlikte binadan hızla çıkarak, yakındaki Crillon Otel'e doğru ilerleyen Hamilton, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Duruşmadan çıkacak karar, yarın açıklanacak. İtirazı kabul edilirse Hamilton'ın puanı 1 ila 7 arasında artacak. Karar olumsuz çıkarsa Hamilton bu haftaki Singapur Grand Prix'sine Massa'nın 1 puan önünde başlayacak.







Her durumda da mahkemenin kararı, 2008 sezonunun şampiyonunun belirlenmesinde hayati rol oynayacak.



Değişen sıralamaya göre, yarışı 2. sırada bitiren Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 1'inci, 3. sırada tamamlayan BMW Sauber'in Alman pilotu Nick Heidfeld 2'nci, Hamilton ise 3. olmuştu.



Pilotlar klasmanında, Hamilton 78 puanla 1'inci, Massa da 77 puanla 2. sırada yer alıyor.

