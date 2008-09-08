Hamilton kazandı ama...

Lewis Hamilton'ın kazandığı Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde birincilik Felipe Massa'ya verildi. Yarış sonrası McLaren sürücüsüne 25 saniye cezası verilirken, 10 puanın sahibi Ferrari'den Felipe Massa oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika'da koşuldu. Takvimin en heyecan verici yarışına sahne olan Belçika Grand Prix'sinin sonucu da uzun yıllar unutulmayacak olaylar arasına girdi.
Spa Pisti'nde kazanan isim son turdaki ataklarıyla Kimi Raikkonen'i geçen Lewis Hamilton olmasına karşın, yarış sonrası Hamilton'un kendisine haksız avantaj sağladığının tespit edilmesi üzerine birincilik Felipe Massa'ya verildi.
44 tur üzerinden yapılan yarışa 4. cepte başlayan Kimi Raikkonen, önce Kovalainen, ardından takım arkadaşı Massa'yı geçerek ikinciliğe yükseldi. İlk turda yarışa pol pozisyondan başlayan şampiyona lideri Lewis Hamilton'un spin atmasından yararlanan Fin pilot, yağmurun bastırmasıyla 2 tur kala önce liderliği Hamilton'a kaptırdı, ardından aracın kontrolünü kaybederek duvara çarptı ve galibiyete doğru gittiği Spa'dan puansız ayrıldı.
PİLOT SIRALAMASI PUAN TAKIM SIRALAMASI PUAN
Lewis Hamilton- McLaren 76 Ferrari 131
Felipe Massa - Ferrari 74 McLaren Mercedes 119
Robert Kubica - BMW 58 BMW 105
Kimi Raikkonen - Ferrari 57 Toyota 42
McLaren'den Lewis Hamilton, ilk sırada başladığı yarışta yerini kaptırmasına rağmen, Raikkonen'i geçme çabaları 2 tur kala sonuç verdi. Rakibiyle girdiği inanılmaz mücadeleyi kazanan Hamilton, damalı bayrağı ilk gören isim olmasına karşın, yarış sonrası yapılan incelemede Raikkonen'i şikanda geçerken kendisine haksız avantaj elde ettiği belirtilerek 25 saniye cezası verildi. Bu açıklamanın ardından yarışın ikincisi Felipe Massa birinciliğe, Nick Heidfeld ikinciliğe, Lewis Hamilton ise üçüncülüğe alındı.
Ferrari sürücüsü Felipe Massa'nın puanı bu sonuçla 74'e yükselirken, Belçika'dan 6 puanla ayrılmak zorunda kalan Lewis Hamilton ise 76 puana düştü ve pilotlar klasmanında fark 2'ye indi.
Yarışı altıncı sırada bitirip 3 puan alan BMW'den Robert Kubica, Raikkonen'in yarış dışı kalmasıyla genel sıralamada üçüncülüğe yerleşirken, Renault'nun şampiyon pilotu Fernando Alonso ise, Avustralya ve Macaristan'ın ardından Belçika'dan da 4.'lükle ayrıldı.
Formula 1'de sezonun 14. yarışı önümüzdeki hafta sonu İtalya'nın Monza Pisti'nde koşulacak.
Sıra Sürücü Takım Derece
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'22:44.933
2 Felipe Massa Ferrari +14.4 secs
3 Nick Heidfeld BMW Sauber +23.8 secs
4 Fernando Alonso Renault +28.9 secs
5 Sebastian Vettel STR-Ferrari +29.0 secs
6 Robert Kubica BMW Sauber +29.4 secs
7 Sebastien Bourdais STR-Ferrari +31.1 secs
8 Timo Glock Toyota +56.5 secs
9 Mark Webber Red Bull-Renault +57.2 secs
10 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes +1 Lap
11 David Coulthard Red Bull-Renault +1 Lap
12 Nico Rosberg Williams-Toyota +1 Lap
13 Adrian Sutil Force India-Ferrari +1 Lap
14 Kazuki Nakajima Williams-Toyota +1 Lap
15 Jenson Button Honda +1 Lap
16 Jarno Trulli Toyota +1 Lap
17 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari +1 Lap
18 Kimi Räikkönen Ferrari +2 Laps
Bıraktı Rubens Barrichello Honda +25 Laps
Bıraktı Nelsinho Piquet Renault +31 Laps