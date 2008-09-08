Hamilton kazandı ama...

Lewis Hamilton'ın kazandığı Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde birincilik Felipe Massa'ya verildi. Yarış sonrası McLaren sürücüsüne 25 saniye cezası verilirken, 10 puanın sahibi Ferrari'den Felipe Massa oldu.



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika'da koşuldu. Takvimin en heyecan verici yarışına sahne olan Belçika Grand Prix'sinin sonucu da uzun yıllar unutulmayacak olaylar arasına girdi.



Spa Pisti'nde kazanan isim son turdaki ataklarıyla Kimi Raikkonen'i geçen Lewis Hamilton olmasına karşın, yarış sonrası Hamilton'un kendisine haksız avantaj sağladığının tespit edilmesi üzerine birincilik Felipe Massa'ya verildi.



44 tur üzerinden yapılan yarışa 4. cepte başlayan Kimi Raikkonen, önce Kovalainen, ardından takım arkadaşı Massa'yı geçerek ikinciliğe yükseldi. İlk turda yarışa pol pozisyondan başlayan şampiyona lideri Lewis Hamilton'un spin atmasından yararlanan Fin pilot, yağmurun bastırmasıyla 2 tur kala önce liderliği Hamilton'a kaptırdı, ardından aracın kontrolünü kaybederek duvara çarptı ve galibiyete doğru gittiği Spa'dan puansız ayrıldı.



PİLOT SIRALAMASI PUAN TAKIM SIRALAMASI PUAN



Lewis Hamilton- McLaren 76 Ferrari 131

Felipe Massa - Ferrari 74 McLaren Mercedes 119

Robert Kubica - BMW 58 BMW 105

Kimi Raikkonen - Ferrari 57 Toyota 42





McLaren'den Lewis Hamilton, ilk sırada başladığı yarışta yerini kaptırmasına rağmen, Raikkonen'i geçme çabaları 2 tur kala sonuç verdi. Rakibiyle girdiği inanılmaz mücadeleyi kazanan Hamilton, damalı bayrağı ilk gören isim olmasına karşın, yarış sonrası yapılan incelemede Raikkonen'i şikanda geçerken kendisine haksız avantaj elde ettiği belirtilerek 25 saniye cezası verildi. Bu açıklamanın ardından yarışın ikincisi Felipe Massa birinciliğe, Nick Heidfeld ikinciliğe, Lewis Hamilton ise üçüncülüğe alındı.



Ferrari sürücüsü Felipe Massa'nın puanı bu sonuçla 74'e yükselirken, Belçika'dan 6 puanla ayrılmak zorunda kalan Lewis Hamilton ise 76 puana düştü ve pilotlar klasmanında fark 2'ye indi.



Yarışı altıncı sırada bitirip 3 puan alan BMW'den Robert Kubica, Raikkonen'in yarış dışı kalmasıyla genel sıralamada üçüncülüğe yerleşirken, Renault'nun şampiyon pilotu Fernando Alonso ise, Avustralya ve Macaristan'ın ardından Belçika'dan da 4.'lükle ayrıldı.



Formula 1'de sezonun 14. yarışı önümüzdeki hafta sonu İtalya'nın Monza Pisti'nde koşulacak.



Sıra Sürücü Takım Derece

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'22:44.933

2 Felipe Massa Ferrari +14.4 secs

3 Nick Heidfeld BMW Sauber +23.8 secs

4 Fernando Alonso Renault +28.9 secs

5 Sebastian Vettel STR-Ferrari +29.0 secs

6 Robert Kubica BMW Sauber +29.4 secs

7 Sebastien Bourdais STR-Ferrari +31.1 secs

8 Timo Glock Toyota +56.5 secs

9 Mark Webber Red Bull-Renault +57.2 secs

10 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes +1 Lap

11 David Coulthard Red Bull-Renault +1 Lap

12 Nico Rosberg Williams-Toyota +1 Lap

13 Adrian Sutil Force India-Ferrari +1 Lap

14 Kazuki Nakajima Williams-Toyota +1 Lap

15 Jenson Button Honda +1 Lap

16 Jarno Trulli Toyota +1 Lap

17 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari +1 Lap

18 Kimi Räikkönen Ferrari +2 Laps

Bıraktı Rubens Barrichello Honda +25 Laps

Bıraktı Nelsinho Piquet Renault +31 Laps



