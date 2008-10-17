Hamilton iyi başladı!.

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23 yaşındaki İngiliz sürücü, Şangay pistinde koşulan ilk iki serbest antrenmanda da birinci oldu. Hamilton'ın sabah elde ettiği bir dakika 35.630 saniyelik derece, Çin Grand Prix'sinde Cuma gününün en iyi tur zamanı olarak kayıtlara geçti.Hamilton ile şampiyonluk için çekişen Felipe Massa, sabah seansında McLaren pilotunun 0.4 saniye gerisinde ikinciliği aldı, öğleden sonra ise altıncılıkta kaldı. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunan üçüncü pilot Robert Kubica sabah beşinci oldu, ikinci antrenmanda ise 12'ncilik ile yetindi.Son iki yarışın galibi Fernando Alonso yüksek performansını Şangay'daki Cuma antrenmanlarında da devam ettirdi. İki kez dünya şampiyonu Alonso sabah altıncı iyi zamanı elde etti, öğleden sonra ise Hamilton'ın 0.3 saniye gerisinde ikinci oldu.Renault'daki 2009 sezonunda korumak için mücadele eden çaylak Nelsinho Piquet ikinci antrenmanı üçüncü sırada tamamlarken, Brezilyalı pilotu Toyota'dan Jarno Trulli ve Red Bull'dan Mark Webber takip etti.