Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Lewis Hamilton, motor sporlarında en çok kazanan isimlerinden biri odu. Britanyalı pilot şu ana kadar 100 galibiyet ve 170 podyum gördü.

Ntv Spor'un Times'dan aktardığı haberine göre, 2007'de McLaren ile resmi bir Formula 1 sürücüsü olarak direksiyona geçen 36 yaşındaki Britanyalı McLaren ve Mercedes ile geçirdiği 14 sezonda 370 milyon Euro kazandığı tahmin ediliyor.

Hamilton, tüm Formula 1 pilotları arasında en yüksek maaşa sahip. Net maaşı 47 milyon Euro olan Hamilton'ın sezon için bonuslarıyla birlikte toplam gelirinin 56,4 milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor.

Net serveti 308 milyon Euro

Vergiler ve kazancına ilişkin çeşitli kesintiler eklendikten sonra, Lewis Hamilton'ın İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin sporcusu olduğuna inanılıyor. Times'a göre ise serveti toplamda 308 milyon Euro. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte Hamilton'ın servetinin 500 milyon euroyu aştığı belirtiliyor.