Hamilton ilk cepte kazandı

Sürücüler sıralamasında ilk sırada bulunan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Almanya Grand Prix'sinde olduğu gibi Macaristan Grand Prix'sine de ilk sırada başlama hakkını elde etti.

Hamilton'ın finlandyalı takım arkadaşı Heikki Kovalainen 1.21.140'lık derecesiyle ikinci sırada yer alırken, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 1.21.191 ile üçüncü sırada kaldı. Ferrari'nin Finlandyalı pilotu Kimi Raikkonen ise, 1.21.516'lık derecesiyle kendisine 6. sırada yer bulabildi.

Aracından şikayetçi olan Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso ise, 1.21.698 ile yarışa 7. cepte başlama hakkını elde etti.