T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamilton ilk cepte kazandı

Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turlarında 1.20.889'luk derecesiyle pol pozisyonu Lewis Hamilton kazandı...

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Sürücüler sıralamasında ilk sırada bulunan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Almanya Grand Prix'sinde olduğu gibi Macaristan Grand Prix'sine de ilk sırada başlama hakkını elde etti.

 Hamilton'ın finlandyalı takım arkadaşı Heikki Kovalainen 1.21.140'lık derecesiyle ikinci sırada yer alırken, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 1.21.191 ile üçüncü sırada kaldı. Ferrari'nin Finlandyalı pilotu Kimi Raikkonen ise, 1.21.516'lık derecesiyle kendisine 6. sırada yer bulabildi.

 Aracından şikayetçi olan Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso ise, 1.21.698 ile yarışa 7. cepte başlama hakkını elde etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24