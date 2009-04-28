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Spor

Hamilton: Formula 1'i bırakabilirim

28 Nisan 2009 14:56


Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, diskalifiye olduğu Avustralya Grand Prix'sinden sonra Formula 1'i bırakmayı düşündüğünü itiraf etti. Dünya Motor Sporları Konseyi, İngiliz pilotun da karıştığı skandalı yarın görüşecek.

Lewis Hamilton ve eski sportif direktörü Dave Ryan'ın Avustralya Grand Prix'sinden sonra yarış komiserlerine yalan beyanat vermesi, Mc-Laren takımında işleri karıştırdı. Ryan önce açığa alındı, sonra da 35 yıldır çalıştığı takımdaki görevinden oldu.

Hamilton ise yarıştan diskalifiye edildi ve davranışından dolayı özür diledi. Ancak 24 yaşındaki pilot bir ara, gelecek 5 yılda aynı işi yapıp yapmamak konusunda kararsız kaldığını itiraf etti. İngiliz pilot, bununla birlikte işinin sevdiği kısımlarının ve taraftarlarının sadakatinin ağır bastığını ve Mc-Laren'da kalmaya karar verdiğini belirtti.

Mc-Laren'a yarış komiserlerini yanlış yönlendirmesine karşılık verilecek ceza, Dünya Motor Sporları Konseyi'nin çarşamba günü yapacağı toplantıda netleşecek. Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduran ve konseyin üyelerinden biri olan Bernie Ecllestone, organizasyonun "adil bir ceza" vereceği tahmininde bulundu.

Mc-Laren'ın önemli sponsorlarından Mercedes-Benz ve onun ana firması Daimler, sert bir ceza verilmesi halinde Mc-Laren'dan desteğini çekebileceği uyarısında bulunmuştu. Mercedes'i diğer takımların takip edebileceğinden çekindiği tahmin edilen Ecclestone, "Formula 1'den çekileceklerini zannetmiyorum. Sonuçta birileri yanlış yaptı ve cezalandırıldı. Bence adilane davranacaklardır" diye konuştu.

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