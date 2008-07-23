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Spor

Hamilton farkı hissedildi

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Almanya Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı...

23 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Sezonun 10. yarışı Almanya Grand Prix'sini McLaren pilotu Lewis Hamilton kazandı. Yarışın başlangıcı herhangi bir kazaya sahne olmazken, ilk üç sıradaki pilotun yeri değişmedi. İlk 10 turun ardından ilk iki sırada yer alan Hamilton ve Massa, diğer pilotlar ile aralarındaki farkı açmaya başladılar. Massa ile arasındaki farkı da yaklaşık 10 saniye açan Hamilton, 18. turda pite girdi ve Trulli'nin gerisinde kalarak yarışa 3. sırada döndü.  Diğer pilotların da pite girmesiyle birlikte yeniden ilk sıraya yerleşen Hamilton, Massa ile arasındaki farkı 12 saniyeye kadar çıkardı. Buna karşın Timo Glock'un bitime 32 tur kala geçirdiği büyük kazanın ardından piste güvenlik aracı girdi ve Hamilton ile Massa arasındaki fark kapandı.

Güvenlik aracının pistten çıkmaması nedeniyle yarışın bitimine 29 tur kala araçların büyük bir bölümü pite girdi. Birçok pilotun pit stoplarını tamamlamasının ardından pite girmeyi tercih etmeyen Hamilton, Heidfeld ve Piquet ilk üç sırada yer aldı. Pite giren Massa ise 4. sırada kaldı. 

Yarışın sona ermesine 26 tur kala güvenlik aracının pistten çelimesiyle yarış yeniden başladı. Benzini azalan Hamilton, bitime 16 tur kala pite girmek zorunda kaldı ve Massa'nın ardından yarışa 5. sırada döndü. Takım arkadaşı Kovalainen'i rahat bir şekilde geçen Hamilton 4. sıraya yükseldi. Heidfeld'in pite girmesiyle birlikte yarışın yeni lideri Piquet olurken, ikinciliğe Massa, üçüncülüğe ise Hamilton oturdu. Aradaki farkı kapatan Hamilton, Massa'yı bitime 10 tur kala geçmeyi başardı ve ikinci sırayı elde etti.

Lider Piquet ile arasındaki farkı kapatan McLaren pilotu, rakibini 8 tur kala geerek liderliğe oturdu. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Hamilton, ilk sırada başladığı Hockenheim Grand Prix'sini kazanan isim oldu.

Sürücüler klasmanında ilk sırada yer alan Hamilton, puanını 58' e yükselterek liderliğini korudu ve en yakın takipçisi Massa ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Sezonun 4. zaferini kazanarak en çok yarış kazanan pilot olan genç İngiliz, 1998'den sonra McLaren'e Hockenheim pistinde galibiyet getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Almanya Grand Prix'sinde en önemli sürpriz Renault pilotu Nelson Piquet'nin ikincilik elde etmesi olurken, podyumu tamamlayan isim Ferrari'den Felipe Massa oldu. Almanya'ya Hamilton ve Massa ile aynı puanda gelen son şampiyon Kimi Raikkonen, bir ara 14. sıraya kadar gerilediği yarışta 6.'lıkla yetinirken, sezonun flaş ismi BMW'den Robert Kubica ise 7. sırayı aldı.

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