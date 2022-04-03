Hamileyken de şiddet uyguladığı eski eşini pompalı tüfekle yaraladı, serbest bırakıldı

Antalya'da eski eşi O.D'den hamileyken şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan Güllü Akman, boşandıktan sonra eski eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Akman beş kez ameliyat olurken, gözaltına alınan O.D., serbest bırakıldı.

Antalya'da 1 yıl boyunca şiddet gören ve 7 aylık hamileliği sırasında evden atılan Güllü Akman (25), boşandıktan sonra eski eşi O.D.'nin (25) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sağ kolundan ağır yaralanan ve sinir kopmaları nedeniyle 5 kez ameliyat geçiren Akman, "Mikrocerrahi yöntemi ile yapılacak 6'ncı ameliyatın ücreti 100 bin lira. Lütfen yardım edin. İyileşip, kızıma sarılmak istiyorum" dedi.

Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan Akman, evliliklerinin 3'üncü haftasında da ilk fiziki şiddetini gördü. 7 aylık hamile olduğu sırada da şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021'de O.D. tarafından evden atıldı. Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanında yaşamaya başlayan Akman, bir daha geri dönmedi. O.D., zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalışsa da boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021'de çiftin boşanmasına karar verdi.

Pompalı tüfekle ateş etti

O.D, 30 Ocak'ta Akman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve saat 06.00 sıralarında geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın önce ellerini tutup, ardından pompalı tüfeği başına dayayan O.D., eski eşini ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Kapıyı kapatmaya çalışan Akman'a, O.D. pompalı tüfekle ateş etti. Sağ kolundan ve omuzundan ağır yaralanan Güllü Akman, hastaneye kaldırıldı. Akman'ın koldan uzanan sinirlerinin koptuğu belirlendi. Gözaltına alınan O.D., serbest bırakıldı.

5 kez ameliyat oldu

Hastanedeki tedavisi süren ve 5 kez ameliyat olan Akman'ın kolundaki dikiş yaraları hâlâ iyileşmedi. Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda da his kaybı başlayan 1 çocuk annesi Güllü Akman, 5 ameliyata toplamda 70 bin lira ödedi. Senetle borçlanılan 70 bin lirayı ödeyecek güçleri olmayan Akman ailesi, şimdi de 100 bin liralık yeni ameliyat ile karşı karşıya kaldı

Sinirlerin mikrocerrahi tedavisi gerektirdiğini ve 6'ncı ameliyatının 100 bin lira olduğunu belirten Güllü Akman, "Dayanılmaz acılar yaşadım. Sağ bileğim çalışmıyor. Kolumda his kaybı da başladı. Yeniden hareket ettirebilmem için kopan sinirlerin dikilmesi gerekiyor. 100 bin lira istediler. Gücümüz önceki 5 ameliyatın 70 bin liralık masrafını dahi karşılayamadı. Babam senetle tüm borcu üzerine aldı. Son ameliyatı da olup, iyileşerek kızıma sarılmak istiyorum. Lütfen yardım edin" dedi.

Ameliyat için son gün 8 Nisan

Akman ailesine maddi ve manevi destek olmaya çalışan Etiler Mahallesi Muhtarı Nesrin Kuş, 8 Nisan için ameliyat tarihi alındığını, doktorların biraz daha zaman geçerse sinirlerin tamamen öleceğini söylediğini belirterek "Genç kızımız bir çocuk annesi. 7 aylık kızına sarılabilmesi ve hayatına devam edebilmesi için 100 bin lira gerekiyor. Antalya'daki iş insanlarının ve hayırseverlerin sessiz kalmayacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bu parayı toparlamamız lazım" diye konuştu. (DHA)