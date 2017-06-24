"Hamileye cinayet izni" son anda fark edildi!

ABD’nin New Hampshire eyaletinde, kadınların kürtaj hakkını korumak için yapılan bir yasa değişikliği, hamile kadınların istedikleri herkesi öldürmesini az daha yasal hâle getiriyordu. Eyalet kongresinde kabul edilip imza için gönderilen yasa metnindeki hata, valinin imza atmasından hemen önce fark edilip düzeltildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, söz konusu yasa hamile kadınları öldürmenin cezasını düzenliyor: "Katilin azami cezayı alabilmesini sağlamak için 20 haftalıktan büyük bebekleri de cinayet kurbanı sayılsın." Yayasyla, karnında en az 20 haftalık bebeği bulunan kadınları öldüren kişiler, iki cinayetten yargılanıyordu.

"Kürtajı yasaklamak için de kullanılabilir"

Bazı kadın hakları örgütleriyse, yasanın bu haliyle ileride kürtajı yasaklamak için de kullanılabileceğini, ölüdoğan vakalarda bile cinayet suçlamalarının gündeme gelebileceğini savunarak değişiklik talep etti.

Talep üzerine harekete geçen New Hampshire eyaleti kongresi de yeni bir yasa tasarısı hazırlandı; "kadınlar ve doktorlar"ın bu düzenlemeden muaf tutulmasını, cinayet suçlusu sayılmamasını sağlayacak bir madde eklendi. Ancak kullanılan sözcükler, kadınları tüm cinayet suçlamalarından muaf tutuyordu. Hata, yasanın yeni haliyle kabul edilmesinden sonra fark edildi. Eklenen maddedeki yanlış ifadeler nedeniyle, hamile kadınların istedikleri herkesi öldürmesi yasal kılındı. Hata, kısa sürede düzeltildi.

Öte yandan, eyaletin Demokratik partili yetkilileri tüm bu yaşananlara karşı çıktı. Demokrat vekiller, 20 haftalık ceninin "insan" olarak nitelenmesinin sorunlu olduğunu savunuyor.