Hamile yolcu, trende doğum yaptı

Niğde'’de 30 yaşındaki hamile Zekiye Kurt, yolcu olarak bulunduğu trende bir kız bebek dünyaya getirdi.

Kayseri’den Adana’ya giden Anadolu Mavi Treni'nde seyahat eden Zekiye Kurt'un yolda doğum sancısı başladı. Aynı trende yolculuk yapan bir hemşire, görev yaptığı hastanedeki doktoru arayarak cep telefonuyla aldığı talimatlarla hamile kadına müdahale etti. Tren, Niğde'nin Çiftehan Mevkii'ne yaklaştığı sırada Zekiye Kurt, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Çiftehan Tren İstasyonu'na yönlendirilen sağlık görevlileri, önce bebeğin göbek kordonunu kesti, ardından da vagonun ara boşluğunda yatan anneye tıbbi müdahaleyi yaptı. Anne ve bebek ambulansla Adana'daki bir hastaneye götürüldü.