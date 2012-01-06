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Hamile yengesini bıçakla öldürdü TEKİRDAĞ (A.A)

06 Ocak 2012 00:36

-Hamile yengesini bıçakla öldürdü TEKİRDAĞ (A.A) - 05.01.2012 - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 7 aylık hamile kadın, kayınbiraderi tarafından 7 ayrı yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Karaağaç beldesinde yaşayan E.A (19), işte olduğu sırada ağabeyi Ahmet A'nın Gaziosman Paşa Mahallesi'ndeki evine giderek, 7 aylık hamile olan yengesi Hatice A. (24) ile belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, yengesini 7 ayrı yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Genç kadın, çığlıklarını duyan komşuları tarafından çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemede, Hatice A ve karnındaki 7 aylık bebeğinin öldüğü tespit edildi. Zanlı E.A, cinayetten bir süre sonra Çerkezköy Meydanı'nda polis ekiplerine teslim oldu. Yapılan işlemlerin ardından E.A, İlçe Jandarma Komutanlığından gelen ekiplere teslim edildi. Öte yandan, olay sırasında işte olan Ahmet A, hastanede eşinin ve doğmamış bebeğinin öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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