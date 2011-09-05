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Hamile uyuşturucu kuryesi yakalandı İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2011 15:25

-Hamile uyuşturucu kuryesi yakalandı İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hamile uyuşturucu kuryesi, 2 kilo 950 gram eroinle yakalandı. Uyuşturucu nakletmek üzere hamile bir kadının kullanılacağı ihbarını değerlendiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de operasyon düzenledi. Bahçelievler'de ticari bir taksiye binerken gözaltına alınan 9 aylık hamile Ceyhan Azami'nin (28) üzerinde yapılan aramada, bir poşete konulmuş 3 paket halinde 2 kilo 950 gram eroin ile 1 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ceyhan Azami'nin 3 gün sonra Ataköy'de bir hastaneden doğum için randevusu olduğu, 2 bin 700 lira karşılığında kuryelik yapmayı kabul ettiği, kadının kendisinin de uyuşturucu kullandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak mahkemeye çıkartılan kadının tutuklanarak, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevine gönderildiği bildirildi.

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