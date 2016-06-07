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Dünya

Hamile olduğunu, doğum yaptığı gün öğrendi

Sasha Hood, vücudu hiçbir belirti vermediği için aylarca bebek beklediğinin farkına varmadı

07 Haziran 2016 16:11

İngiltere'nin Cheshire bölgesinde yaşayan Sasha Hood, hamile olduğunu 9 ay boyunca fark etmedi. Sasha Hood, hamile olduğunu 9 ay boyunca fark etmedi.

Düzenli olarak doğum kontrol hapı almasına rağmen hamile kalan İngiliz Sasha Hood (24), vücudu hiçbir belirti vermediği için aylarca bebek beklediğinin farkına varmadı.

Bebeğinin hiçbir hareketini hissetmeyen Hood, 9 aylık hamile olduğunu ancak karın ağrısı şikâyetiyle doktora gittiğinde öğrendi.

Sasha Hood sürpriz hamilelik haberini almasından 4 saat sonra evde sancıları artınca doğumu erkek arkadaşı Marc Jepson yaptırmak zorunda kaldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının gayet iyi olduğu açıklandı.

 

 

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