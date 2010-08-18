Hamile kalmak için ilginç bir yöntem

T24

Lara şöyle devam ediyor:

En doğurgan olduğu dönemleri belirliyor, daha sonra sarhoş taklidi yapıyor ve kendisini potansiyel baba adayı olarak gözüne kestirdiği bir yabancının kollarına atıyor. Birlikte oldukları erkekler korunmak isterse çantasından prezervatif çıkartıp onlara veriyor. Ama bu prezervatifi önceden delmiş oluyor.Yönetici asistanı Lara, "Benim için bebek sahibi olmak için en doğru zaman ve hiçbir şey yoluma çıkamaz. Bütün arkadaşlarımın bebekleri var ve ben de deli gibi çocuk sahibi olmak istiyorum. Uzun süreli bir erkek arkadaşım yok ve bebek sahibi olmak için zamanınım az kaldığını düşünüyorum. Sadece sperm verecek bir erkeğe ihtiyacım var, onu bir daha görmekle ilgilenmiyorum. Bu yüzden bir sperm avcısıyım" diyor.Lara'nın hamilelik takıntısı bir yıl önce bir arkadaşının doğumuna gittiğinde başlamış:"Onun yeni doğan bebeğini gördüğüm anda muazzam bir arzu duydum. Çok küçük yaştan beri anne olma hayali kuruyorum, ama bu artık takıntı haline geldi. Bu benim hayattaki misyonum.""Son iki yılda iki düzenli ilişkim oldu. Ama ne zaman bebekten bahsetsem hepsi kaçtı. Sperm bankasını araştırdım, ama çok pahalı. En yakınımdaki özel klinikte muayene 295 sterlin. Tam bir tedavinin maliyeti 2 bin sterlini buluyor. Diğer taraftan tek gecelik ilişki yaşamaya hazır çok sayıda erkek var. Üstelik bu ücretsiz."Kimliğini gizlemek için dışarı çıktığında peruk takan Lara, şimdiye dek hamile kalamamış, ama amacına ulaşıncaya dek arayışlarını sürdüreceğini belirtiyor. Lara'nın AIDS ve cinsel yollardan bulaşan diğer hastalıklardan haberinin olup olmadığı ise meçhul.