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Dünya

Hamile kalan bir adam daha

İspanya'nın Barcelona kentinde yaşayan transseksüel Ruben Noe Coronado Jimenez ikiz bebek bekliyor.

30 Mart 2009 03:00

İspanya'nın Barcelona kentinde yaşayan transseksüel Ruben Noe Coronado Jimenez ikiz bebek bekliyor.

Guardian gazetesi, 25 yaşındaki Jimenez'in 9 haftalık hamile olduğunu yazdı. Jimenez'in hamile olduğu haberlerinin, İspanya'da üreme teknolojisinin kullanımıyla ilgili yeni bir tartışma başlatması bekleniyor.

Habere göre, Jimenez, 43 yaşındaki kız arkadaşı artık hamile kalamayacağı için cinsiyet değiştirme ameliyatından vazgeçti. Jimenez hamile kalmak için İspanya'daki 158 doğum kliniğine e-posta attı, ancak bunlardan Barcelona'daki bir klinikten kendisine yardımcı olabilecekleri yanıtını aldı.

Jimenez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bebek sahibi olmak benim de hakkım. Bir aile olacağız. Ben bunda bir sorun görmüyorum" dedi.

Cinsiyetini değiştirmek için halihazırda göğüslerini aldıran ve doğumdan sonra gelecek eylülde tam cinsiyet değişimi için ameliyata hazırlanan Jimenez'in, kimliğinde halen kadın olarak görüldüğü için suni döllenme hakkı bulunuyor.

Yarı kör olan Jimenez ve kız arkadaşı, bir engelliler derneği adına piyango bileti satıyor.

21 yaşında cinsiyet değiştiren Thomas Beatie de eşinin hamile kalamaması üzerine geçen haziranda bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

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