Hamile kadının ölümüne yol açan sürücüye hapis ve tahliye

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 1.5 aylık hamile 34 yaşındaki Şaziye Yerlikaya\'nın, refüjde otomobilin çarptığı reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu öldüğü kazada tutuklu yargılanan alkollü sürücü 42 yaşındaki Hasan Bilge\'ye, 5.5 yıl hapis cezası verilirken, tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Kaza, geçen Nisan ayında Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi\'nde meydana geldi. Hasan Bilge yönetimindeki 14 BU 014 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkınca refüjde bulunan reklam panosuna çarptı. Reklam panosu, yolun karşısına geçmek isteyen 1.5 aylık hamile Şaziye Yerlikaya ve yanında bulunan kızının üzerine devrildi. Ağır yaralanan Şaziye Yerlikaya, hastanede 13 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kızı ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

\'ÇOK PİŞMANIM, ÜZGÜNÜM\'

Kaza sırasında alkollü olduğu belirlenerek tutuklanan sürücü Hasan Bilge, \'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma\' suçundan yargılandığı Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'deki karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Davaya ilişkin \'son söz\'ü sorulan sanık Hasan Bilge, \"Çok pişmanım ve çok üzgünüm. Verilecek cezaya razıyım\" dedi.

HAPİS VE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanığa verdiği 5 yıl hapis cezasını, alkollü araç kullandığı için 5 yıl 6 aya çıkardı. Sanık, Yargıtay sürecinde tutuklu kaldığı süre ve dosyanın temyiz süreci gözönüne alınarak tahliye edildi. Salonda bulunan sanığın yakınları karara sevinirken, ölen Şaziye Yerlikaya\'nın eşi İmdat Yerlikaya ve diğer yakınları büyük üzüntü yaşadı.



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