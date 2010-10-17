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Dünya

Hamile kadının korkunç intiharı

İngiltere'de Pakistan asıllı 23 yaşındaki Asiye Han adlı 5 aylık hamile kadın kendini ateşe vererek ihtihar etti.

17 Ekim 2010 03:00

T24- İngiltere'de Pakistan asıllı 23 yaşındaki Asiye Han adlı 5 aylık hamile kadın kendini ateşe vererek ihtihar etti.


İngiltere'ye ailesi tarafından ayarlanan kişiyle evlenmek üzere gelen Han, ailenin geri kalanı alışverişe gittikten sonra dış kapıyı ve bahçe kapısını kilitledi. Beş aylık hamile olan Han daha sonra üzerine yanıcı bir sıvı madde döktü ve kendini ateşe verdi.


Han'ın cesedi, 27 yaşındaki kocası Navid tarafından bahçede bulundu. Navid'in çığlıklarıyla bahçeye koşan 40 yaşındaki komşu Debbie, "Yardım edin diye bağırıyordu. Karısının düştüğünü ya da bebeğe bir şey oldğunu düşündüm. Onun peşinden bahçeye girdiğimde yerde öylece yatıyordu. Ölmüştü. O görüntüyü aklımdan çıkaramıyorum. Alevler yoktu, ama her tarafı giysileri yanmıştı. Çıplak gibi görünüyordu. Bunu düşünmeye dayanamıyorum" diye konuştu. Navid konuşamayacak durumda ve şoka girmiş olduğu için polise haber verdi.


Asiye'nin Navid ile bir yıl önce evlendiği ve annesi Nagina Bibi ve iki kızkardeşiyle birlikte yaşadıkları belirtildi. Asiye'nin çok dindar olduğu  söylenirken, otopsi sonuçları bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis namus cinayeti ihtimalini de soruşturuyor.

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