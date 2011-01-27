-HAMİLE KADIN VE EŞİ ÇIĞ ALTINDA KALDI BİNGÖL (A.A) - 27.01.2011 - Bingöl merkeze bağlı Çobantaşı köyü yakınlarında, patika yola düşen çığın altında kalan hamile kadın ile eşinin öldüğü bildirildi. Solhan Kaymakamı Şeref Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Solhan ilçesine bağlı Mutluca köyünün Yukarı Yayıklı mezrasında yaşayan İsmail Gülen ile hamile eşi Fatma Gülen'in, merkeze bağlı Çobantaşı köyünün 2 kilometre uzağında meydana gelen çığın altında kaldığını söyledi. İsmail Gülen'in, hamile olan eşinin sağlık kontrolünü yaptırmak için il merkezine gitmek üzere, dolmuşların geçtiği Karlıova karayoluna doğru sabah saatlerinde yaya olarak yola çıktığının öğrenildiğini belirten Aydın, şunları söyledi: ''Yakınları, merak edip cep telefonundan İsmail Gülen'i aramışlar ama ulaşamamışlar. Bunun üzerine Gülen'in ağabeyi, çiftin karda ayak izlerini takip ederek gittiğinde Çobantaşı köyünde çığ meydana geldiğini görmüş. Olayın haber verilmesinin ardından, çığ bölgesine AKUT ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda çiftin cesetlerine ulaşıldı.''